  4. ОФИЦИАЛЬНО. 7 минут за сезон. Ман Юнайтед лишился балласта
18 мая 2026, 14:21 | Обновлено 18 мая 2026, 14:37
ОФИЦИАЛЬНО. 7 минут за сезон. Ман Юнайтед лишился балласта

Тирелл Маласия покинет клуб по завершении сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Тирелл Маласия

«Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе 26-летнего защитника Тирелла Маласии по завершении сезона 2025/26.

Действующий контракт нидерландского футболиста подходит к концу, а стороны не смогли договориться о его продлении.

«Красные дьяволы» попрощались с игроком во время своего последнего домашнего матча сезона против «Ноттингем Форест» (3:2).

«Вот Тирелл, о котором я говорил ребятам перед стартовым свистком. Он пережил тяжёлый период из-за травм. Я призываю вас поддержать его», – сказал главный тренер Майкл Каррик болельщикам.

Маласия пополнил ряды манкунианцев летом 2022 года, перейдя из «Фейеноорда» за 15 миллионов евро. Закрепиться в составе английского клуба защитник не сумел, поэтому зимой 2025 года был отправлен в аренду в ПСВ на четыре месяца.

После возвращения из аренды Тирелл исчез из радаров клуба, регулярно не попадая в заявку. В этом сезоне Маласия провел за основную команду всего 7 минут на футбольном поле, а также сыграл два матча за «Манчестер Юнайтед» U-21.

Всего в составе «дьяволов» Тирелл отыграл 49 матчей, однако так и не отметился ни голами, ни ассистами.

ну не його це команда а Феєнорд гарно заробив
Ніби мельдонію наївся.😊
