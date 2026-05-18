ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с капитаном команды
Дани Карвахаль покинет королевский клуб
Мадридский «Реал» официально объявил об уходе испанского правого защитника Дани Карвахаля, который является капитаном команды в этом сезоне.
«Реал» хотел бы выразить свою благодарность и признательность одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», — говорится в официальном сообщении пресс-службы королевского клуба.
Дани Карвахаль присоединился к системе мадридского «Реала» в 2002 году и защищал сливочные цвета на протяжении 23 сезонов: 10 – в молодежной команде и 13 – в первой. На взрослом уровне вместе с «Реалом» он выиграл 27 титулов: 6 кубков Лиги чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.
В сезоне 2025/26 Дани Карвахаль из-за травм провел 22 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» возглавит Жозе Моуриньо.
Comunicado Oficial: Carvajal.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
