Трансферное подписание. Моуриньо выбрал первое летнее подписание Реала

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в составе «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, Жозе Моуриньо, который возглавит испанский гранд, хочет видеть в составе команды 29-летнего футболиста. Если испанец не продлит контракт с «горожанами», то может перебраться в Мадрид за сумму около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Родри 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.

Ранее Фабрицио Романо назвал нового главного тренера «Реала».