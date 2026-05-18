Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины
Итальянский тренер решил переехать вместе с женой и детьми во Львов
Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера решил переехать во Львов после своего назначения на должность наставника. На этой должности итальянец заменит Сергея Реброва:
«Это было мое решение. Вместе с представителями федерации мы оценивали разные варианты, как это может быть, в каком городе. Мы остановились на Львове. В такой специфический для Украины момент эта роль несет огромную ответственность.
Это не только о том, что я буду таким тренером, который смотрит матчи. Однако мне хотелось бы предложить свою помощь в любой деятельности, которая нужна УАФ.
Я хочу внести свой вклад и помочь людям, которые пять лет назад мне очень много. У меня много друзей в Украине, и я хотел бы делать все, что нужно и возможно.
Моя жена переедет со мной, она возьмет с собой собаку. Мы будем общаться с детьми каждый вечер. Но это жизнь и это мое решение. Стоит отметить, что никто из УАФ меня не давил», – сказал Мальдера.
Андреа работал в штабе Андрея Шевченко с июля 2016 года по август 2021 года. Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он исполнял обязанности ассистента.
