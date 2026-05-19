Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Во Францию может перейти Диоманде
Французский «ПСЖ» уже определился с одним из главных приоритетов на летнее трансферное окно. Парижане хотят серьезно усилить центр обороны и разочаровались в Илье Забарном.
Как сообщает источник, главный тренер команды Луис Энрике настаивает на подписании защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. Именно 22-летнего ивуарийца считают идеальным кандидатом для усиления оборонительного звена.
Прошлым летом «ПСЖ» приобрел Забарного у «Борнмута», рассчитывая, что украинец станет преемником Маркиньоса в центре защиты. Однако в клубе остались недовольны его выступлениями.
Парижане уже начали переговоры с представителями Диоманде. В то же время договориться будет непросто, ведь в январе футболист продлил контракт со «Спортингом» до 2030 года.
Ожидается, что трансфер центрального защитника может обойтись «ПСЖ» примерно в 50 миллионов евро.
Ржу - не можу!!!!
Величезна стаття на sport.ua від 16 травня 2026. Заголовок!!!
"Забарний – ключовий гравець ПСЖ, а новини про його трансфер – повна маячня".
Хто не читав - прочитайте- зрозумієте чому я просто офігіваю від sport.ua!!!
У вас там усе гаразд з психікою? Те що ви робите - в психології називається "роздвоєнням особистості"!
Якщо навіть матеріали пишуть різні автори, то є редактор, який відповідає за оприлюднення цих матеріалів!
За 3 дні 2 матеріала з діаметрально протилежним наповненням (причому один з них з натяком на обс-рання інших українських ЗМІ (типу це не sport.ua) за розповсюдження недостовірної інформації), мені здається, це навіть для вас перебор.