Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
19 мая 2026, 21:28
Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро

Во Францию может перейти Диоманде

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «ПСЖ» уже определился с одним из главных приоритетов на летнее трансферное окно. Парижане хотят серьезно усилить центр обороны и разочаровались в Илье Забарном.

Как сообщает источник, главный тренер команды Луис Энрике настаивает на подписании защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. Именно 22-летнего ивуарийца считают идеальным кандидатом для усиления оборонительного звена.

Прошлым летом «ПСЖ» приобрел Забарного у «Борнмута», рассчитывая, что украинец станет преемником Маркиньоса в центре защиты. Однако в клубе остались недовольны его выступлениями.

Парижане уже начали переговоры с представителями Диоманде. В то же время договориться будет непросто, ведь в январе футболист продлил контракт со «Спортингом» до 2030 года.

Ожидается, что трансфер центрального защитника может обойтись «ПСЖ» примерно в 50 миллионов евро.

Илья Забарный трансферы Лиги 1 трансферы Спортинг Лиссабон Луис Энрике Усман Диоманде
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Сенсация в Рабате: 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Борнмут – Манчестер Сити
Комментарии 6
Ржу - не можу!!!!
Величезна стаття на sport.ua від 16 травня 2026. Заголовок!!!
"Забарний – ключовий гравець ПСЖ, а новини про його трансфер – повна маячня".
Хто не читав - прочитайте- зрозумієте чому я просто офігіваю від sport.ua!!!
Запитання до sport.ua:
У вас там усе гаразд з психікою? Те що ви робите - в психології називається "роздвоєнням особистості"!
Якщо навіть матеріали пишуть різні автори, то є редактор, який відповідає за оприлюднення цих матеріалів!
За 3 дні 2 матеріала з діаметрально протилежним наповненням (причому один з них з натяком на обс-рання інших українських ЗМІ (типу це не sport.ua) за розповсюдження недостовірної інформації), мені здається, це навіть для вас перебор.
Если Маркиньос уйдет летом, то им хочешь или не хочешь и так придется покупать защитника для ротации или основы. А вероятность его ухода за длинным риялом уже давно сохраняется высокая.
Це ти розчарувався, а не ПСЖ. В мене не вистачає слів, щоб висказати все що думаю про тих недоумків у sport.ua. 
Браво Олійченко! Це новина в стилі "Лунін йде", "Лунін залишається" двічі на тиждень.
