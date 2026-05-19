Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро

Французский «ПСЖ» уже определился с одним из главных приоритетов на летнее трансферное окно. Парижане хотят серьезно усилить центр обороны и разочаровались в Илье Забарном.

Как сообщает источник, главный тренер команды Луис Энрике настаивает на подписании защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. Именно 22-летнего ивуарийца считают идеальным кандидатом для усиления оборонительного звена.

Прошлым летом «ПСЖ» приобрел Забарного у «Борнмута», рассчитывая, что украинец станет преемником Маркиньоса в центре защиты. Однако в клубе остались недовольны его выступлениями.

Парижане уже начали переговоры с представителями Диоманде. В то же время договориться будет непросто, ведь в январе футболист продлил контракт со «Спортингом» до 2030 года.

Ожидается, что трансфер центрального защитника может обойтись «ПСЖ» примерно в 50 миллионов евро.