ПСЖ готовит трансфер года. К Забарному должен перейти партнер Лунина
Вальверде может перейти в «ПСЖ»
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов французского «ПСЖ».
По информации El Chiringuito, парижский клуб уже контактировал с окружением уругвайского полузащитника.
Вальверде стал участником конфликта с Орельеномом Тчуамени во время тренировки «Реала». После стычки уругваец якобы получил травму головы, а обоих футболистов оштрафовали на 500 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Вальверде провел за «королевский клуб» 48 матчей, в которых забил девять голов и отметился 13 результативными передачами.
