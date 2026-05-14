ПСЖ готовит трансфер года. К Забарному должен перейти партнер Лунина

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов французского «ПСЖ».

По информации El Chiringuito, парижский клуб уже контактировал с окружением уругвайского полузащитника.

Вальверде стал участником конфликта с Орельеномом Тчуамени во время тренировки «Реала». После стычки уругваец якобы получил травму головы, а обоих футболистов оштрафовали на 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Вальверде провел за «королевский клуб» 48 матчей, в которых забил девять голов и отметился 13 результативными передачами.