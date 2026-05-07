ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Клуб накажет обоих игроков
Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением после скандальной драки между двумя полузащитниками клуба – Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.
«ФК «Реал Мадрид» сообщает, что после событий, произошедших сегодня утром на тренировке первой команды, клуб принял решение применить дисциплинарные меры в отношении наших игроков – Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.
Клуб сообщит в свое время о решениях по обоим делам после завершения соответствующих внутренних процедур», – отмечает пресс-служба мадридского гранда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
