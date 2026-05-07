  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
07 мая 2026, 22:26 | Обновлено 07 мая 2026, 22:50
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени

Клуб накажет обоих игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением после скандальной драки между двумя полузащитниками клуба – Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.

«ФК «Реал Мадрид» сообщает, что после событий, произошедших сегодня утром на тренировке первой команды, клуб принял решение применить дисциплинарные меры в отношении наших игроков – Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Клуб сообщит в свое время о решениях по обоим делам после завершения соответствующих внутренних процедур», – отмечает пресс-служба мадридского гранда.

драка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Орельен Тчуамени
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Реал Мадрид
Комментарии 3
Тчуамені в Арсенал, а Вальверде в МЮ)
Такий бардак твориться в Реалі, важко представити що буде з командою проти Барселони
Хай вони там друг дружку хоть шпекают, клюб бройлерів
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
