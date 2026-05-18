УАФ представит главного тренера сборной Украины, который заменит Реброва
Объявление о назначении итальянского специалиста Андреа Мальдеры ожидается 18 мая
В понедельник, 18 мая, в Доме футбола состоится заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ), по итогам которого будет проведена пресс-конференция.
Во время разговора с журналистами футбольному сообществу будет представлен новый главный тренер сборной Украины, который заменит на этой должности уволенного Сергея Реброва.
Ожидается, что наставником национальной команды станет итальянский специалист Андреа Мальдера, который работал в штабе Андрея Шевченко с июля 2016 по август 2021 года.
Главной интригой остается выбор ассистентов итальянца – среди кандидатов фигурируют имена Тараса Степаненко, Рустама Худжамова, Владимира Езерского, Глеба Платова, Авраама Кампомара и Паскуале Каталано.
Последним местом работы Мальдеры был французский «Марсель», где он исполнял обязанности ассистента. У Андреа нет опыта работы на должности главного тренера, однако он готов начать самостоятельную карьеру.
