УАФ представит главного тренера сборной Украины, который заменит Реброва

В понедельник, 18 мая, в Доме футбола состоится заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ), по итогам которого будет проведена пресс-конференция.

Во время разговора с журналистами футбольному сообществу будет представлен новый главный тренер сборной Украины, который заменит на этой должности уволенного Сергея Реброва.

Ожидается, что наставником национальной команды станет итальянский специалист Андреа Мальдера, который работал в штабе Андрея Шевченко с июля 2016 по август 2021 года.

Главной интригой остается выбор ассистентов итальянца – среди кандидатов фигурируют имена Тараса Степаненко, Рустама Худжамова, Владимира Езерского, Глеба Платова, Авраама Кампомара и Паскуале Каталано.

Последним местом работы Мальдеры был французский «Марсель», где он исполнял обязанности ассистента. У Андреа нет опыта работы на должности главного тренера, однако он готов начать самостоятельную карьеру.