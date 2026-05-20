Известный украинский футболист заявил, что перейдет в Жирону

Украинский футболист «Дьера» Александр Пищур заявил, что с нетерпением ждет перехода в «Жирону».

– Трансфер в «Жирону» – это для тебя больше история о спортивной мечте или также о желании как можно быстрее выйти на новый уровень, в том числе и в финансовом плане?

– В «Жирону», конечно, очень хочется как можно скорее приехать, увидеть все изнутри, понять футболистов, тренера, тренировочный процесс. Хочется адаптироваться и просто каждый день очень усердно работать. А как будет дальше – покажет только время.

– Уже общался с кем-нибудь из украинцев в команде – Владиславом Ванатом, Виктором Цыганковым или Владиславом Крапивцовым?

– С Крапивцовым мы всегда на связи. Все-таки мы вместе играем за сборную.