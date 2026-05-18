Арда ТУРАН: «С этим вопросом лучше обратиться к Дарио Срне»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран заговорил о трансферах «горняков», заявив, что с этим вопросом лучше обратиться к Дарио Срне.

– «Шахтер» гарантировал место в Лиге чемпионов. Мы часто слышим, что клуб планирует сберечь всех лидеров команды, но какие подписания планируются? Ведется ли работа над этим прямо сейчас?

– Я ответственен за построение команды тактически и технически, и, безусловно, Лига чемпионов – это совсем другой уровень соревнований, другой уровень футбольного вызова, однако относительно именно кадрового формирования команды – с этим вопросом лучше обратиться к Дарио Срне, – сказал Туран.

Донецкий Шахтер завоевал золотые медали Украинской Премьер-лиги по итогам этого сезона. В следующей кампании донецкий клуб выступит в Лиге чемпионов.