Позорный финиш. Лион остался без медалей: последний танец Яремчука?

17 мая «Лион» провел матч с «Лансом» в заключительном 34-м туре французской Лиги 1.

«Ткачи» пытались зацепиться за топ-3 чемпионата Франции, но в итоге были разгромлены соперником.

Команда на «Парк Олимпик Лионне» потерпела домашнее поражение со счетом 0:4 и осталась без медалей.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел во втором тайме и, вероятно, провел свой последний матч за «Лион». Срок аренды игрока подходит к концу, а французский клуб не планирует его выкуп.

«Лион» финишировал четвертым и едва не потерял свою позицию: «ткачам» повезло, что «Ренн» проиграл свой матч и не поднялся в зону Лиги чемпионов.

Лига 1. 34-й тур, 17 мая

«Лион» – «Ланс» – 0:4

Голы: Саид, 20, 32, Сотока, 45+1, Товен, 54

Фотогалерея матча:

