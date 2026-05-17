Позорный финиш. Лион остался без медалей: последний танец Яремчука?
Команда Паулу Фонсеки получила торбу голов от «Ланса»
17 мая «Лион» провел матч с «Лансом» в заключительном 34-м туре французской Лиги 1.
«Ткачи» пытались зацепиться за топ-3 чемпионата Франции, но в итоге были разгромлены соперником.
Команда на «Парк Олимпик Лионне» потерпела домашнее поражение со счетом 0:4 и осталась без медалей.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел во втором тайме и, вероятно, провел свой последний матч за «Лион». Срок аренды игрока подходит к концу, а французский клуб не планирует его выкуп.
«Лион» финишировал четвертым и едва не потерял свою позицию: «ткачам» повезло, что «Ренн» проиграл свой матч и не поднялся в зону Лиги чемпионов.
Лига 1. 34-й тур, 17 мая
«Лион» – «Ланс» – 0:4
Голы: Саид, 20, 32, Сотока, 45+1, Товен, 54
