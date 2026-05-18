18 мая 2026, 08:01 |
Фонсека вынес вердикт Лиону и Яремчуку после потери медалей во Франции

Форвард сборной Украины и его команда стали четвертыми после поражения в матче с «Лансом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Наставник «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Франции против «Ланса», который отбросил его команду на четвертое место.

В составе «Лиона» во втором тайме на поле вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, однако его усилий не хватило, чтобы избежать разгромного и болезненного поражения 0:4.

«Мы закончили не так, как хотели. У нас была великолепная атмосфера благодаря болельщикам, они заслуживали другого исхода. Это было великолепно на протяжении всего сезона, и даже в этой игре связь, которая возникла между ними и командой, невероятна.

Команде не хватает опыта, и в таких стрессовых ситуациях становится сложно. После того, как «Лион» пропустил четыре гола от такой топовой команды, как «Ланс», реагировать становится трудно.

Но это великолепный сезон – было трудно представить, что мы займем четвертое место. Мы не можем забывать, как неудачно стартоволи. Было много серьезных травм, мы играли в трех соревнованиях, было сложно, но я очень доволен тем, чего добились игроки. Они провели отличный чемпионат.

Теперь у нас есть возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов. В следующем сезоне нам предстоит много работы, но я очень доволен нашим результатом», – подытожил Фонсека.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Ланс Паулу Фонсека Роман Яремчук пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Лион
