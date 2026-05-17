Экс-игрок Ливерпуля и Манчестер Сити с треском уволен в Бундеслиге
Альберт Риера будет искать новое место работы
Через сутки после окончания сезона в Бундеслиге «Айнтрахт» принял решение расстаться с главным тренером Альбертом Риерой.
44-летний испанец работал во Франкфурте с 2 февраля, сменив Дино Топпмеллера, и должен был оставаться на посту еще два года. Команда провалила концовку сезона и заняла восьмое место, оставшись без еврокубков по итогам чемпионата Германии.
Риера провел с командой всего 14 матчей, это его самый короткий этап карьеры. Ранее испанец возглавлял также «Олимпию», «Целе» (дважды) и «Бордо».
