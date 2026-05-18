  4. Динамо вышло с обращением перед финалом Кубка Украины против Чернигова
Динамо вышло с обращением перед финалом Кубка Украины против Чернигова

Киевский клуб пригласил своих фанатов поддержать команду в матче, который состоится 20 мая

В среду, 20 мая, состоится финальный матч Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Арена-Львов», поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

За несколько дней до этого противостояния «бело-синие» вышли с обращением к своим фанатам и сообщили о старте продажи билетов, а также пригласили своих болельщиков поддержать команду Игоря Костюка.

«В среду, 20 мая, «Динамо» сыграет в финальном матче Кубка Украины сезона 2025/2026 против ФК «Чернигов». Стоимость билетов – от 750 до 1 000 гривен.

Поддержите «бело-синих» в финальном матче за трофей!» – обратился клуб к своим фанатам.

На стадии полуфинала киевский клуб разгромил черновицкую «Буковину» со счетом 3:0, а «Чернигов» сенсационно одолел харьковский «Металлист 1925», победив соперника в серии пенальти (0:0, 6:5).

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
