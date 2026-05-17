Илья БОДАК: «Понимаю, что на этом нельзя останавливаться»

Нападающий львовского «Руха» Илья Бодак прокомментировал поражение от «Александрии» (1:3) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Эмоции после дебюта зашкаливают. Благодарен за доверие тренерам и руководству клуба, а также родителям. Очень приятно не только сыграть, но и выйти в стартовом составе команды в матче УПЛ.

Сначала очень переживал, но ребята и тренеры поддержали меня. А уже на поле стало намного легче, волнение исчезло. Понимаю, что на этом нельзя останавливаться и нужно дальше еще больше и усерднее работать, чтобы выйти на высокий уровень. Тренер перед игрой говорил, чтобы я не переживал, играл в свой привычный футбол. Конечно, в игре было непросто. По сравнению с НЛМ, здесь нужно быстрее работать с мячом, бороться против старших и более сильных футболистов.

К сожалению, мы пропустили в начале матча, поэтому дальше игра сложилась не так, как мы ожидали. Не хотелось проигрывать, и команда боролась до конца, поэтому обидно, что этот поединок закончился с таким результатом».