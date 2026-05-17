Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья БОДАК: «Понимаю, что на этом нельзя останавливаться»
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 21:16 |
50
0

Илья БОДАК: «Понимаю, что на этом нельзя останавливаться»

Нападающий «Руха» прокомментировал поражение от «Александрии»

17 мая 2026, 21:16 |
50
0
Илья БОДАК: «Понимаю, что на этом нельзя останавливаться»
ФК Рух. Илья Бодак

Нападающий львовского «Руха» Илья Бодак прокомментировал поражение от «Александрии» (1:3) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Эмоции после дебюта зашкаливают. Благодарен за доверие тренерам и руководству клуба, а также родителям. Очень приятно не только сыграть, но и выйти в стартовом составе команды в матче УПЛ.

Сначала очень переживал, но ребята и тренеры поддержали меня. А уже на поле стало намного легче, волнение исчезло. Понимаю, что на этом нельзя останавливаться и нужно дальше еще больше и усерднее работать, чтобы выйти на высокий уровень. Тренер перед игрой говорил, чтобы я не переживал, играл в свой привычный футбол. Конечно, в игре было непросто. По сравнению с НЛМ, здесь нужно быстрее работать с мячом, бороться против старших и более сильных футболистов.

К сожалению, мы пропустили в начале матча, поэтому дальше игра сложилась не так, как мы ожидали. Не хотелось проигрывать, и команда боролась до конца, поэтому обидно, что этот поединок закончился с таким результатом».

По теме:
Молодой защитник Динамо снова попал в топ-5 лучших игроков мира
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Арда ТУРАН: «Чем больше Шахтер расслабляется, тем лучше играет»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты разобрались с Вересом
Футбол | 17 мая 2026, 20:04 1
Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты разобрались с Вересом
Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты разобрались с Вересом

Львовяне забили два гола во втором тайме

Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17 мая 2026, 08:14 0
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги

Александр не будет драться с Джейком Полом

«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
Футбол | 16.05.2026, 21:34
«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Футбол | 17.05.2026, 08:50
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 17.05.2026, 13:25
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 181
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем