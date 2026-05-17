Франция17 мая 2026, 21:14 | Обновлено 17 мая 2026, 21:17
Фонсека удивил составом Лиона на последний матч. Что с Яремчуком?
Португальский тренер оставил украинца в запасе
Французские клубы «Ланс» и «Лион» объявили стартовые составы на предстоящий поединок 34-го тура Лиги 1.
Последний матч в этом сезоне команды проведут на стадионе «Парк Олимпик Лионнез» в городе Лион.
Неожиданно в запасе хозяев остался украинский форвард Роман Яремчук, который вернется в «Олимпиакос» по завершению аренды.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, как и весь 34-й тур.
Стартовые составы команд на матч «Лион» – «Ланс»
