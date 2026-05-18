Украинец подставил. Лехия снова проиграла и осталась в зоне вылета
Клуб из Гданьска уступил дома «Легии»
17 мая «Лехия» Гданьск потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате Польши: на этот раз клуб уступил дома столичной «Легии».
Команды обменялись голами, и матч постепенно катился к ничьей, однако удаление Ивана Желизко кардинально изменило ход встречи.
Украинец оставил «Лехию» в меньшинстве на 87-й минуте, а уже спустя несколько мгновений «Легия» вырвала три очка – 2:1.
В матче также приняли участие украинцы Антон Царенко и Максим Дячук, однако и их усилий оказалось недостаточно для позитива.
Поражения в последних матчах привели к тому, что «Лехия» за тур до конца сезона занимает 16-е место и борется за выживание.
Чемпионат Польши. 33-й тур, 17 мая
«Лехия» Гданьск – «Легия» – 1:2
Голы: Бобчек, 63 – Нсаме, 11, Чолак, 90+3
Удаление: Желизко, 87
События матча
