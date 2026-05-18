  Украинец подставил. Лехия снова проиграла и осталась в зоне вылета
17.05.2026 18:30 – FT 1 : 2

18 мая 2026, 14:58 | Обновлено 18 мая 2026, 15:00
Украинец подставил. Лехия снова проиграла и осталась в зоне вылета

Клуб из Гданьска уступил дома «Легии»

Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая «Лехия» Гданьск потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате Польши: на этот раз клуб уступил дома столичной «Легии».

Команды обменялись голами, и матч постепенно катился к ничьей, однако удаление Ивана Желизко кардинально изменило ход встречи.

Украинец оставил «Лехию» в меньшинстве на 87-й минуте, а уже спустя несколько мгновений «Легия» вырвала три очка – 2:1.

В матче также приняли участие украинцы Антон Царенко и Максим Дячук, однако и их усилий оказалось недостаточно для позитива.

Поражения в последних матчах привели к тому, что «Лехия» за тур до конца сезона занимает 16-е место и борется за выживание.

Чемпионат Польши. 33-й тур, 17 мая

«Лехия» Гданьск – «Легия» – 1:2

Голы: Бобчек, 63 – Нсаме, 11, Чолак, 90+3

Удаление: Желизко, 87

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Антонио-Мирко Чолак (Легия Варшава).
87’
Иван Желизко (Лехия) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия), асcист Камило Мена.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Пьер Нсаме (Легия Варшава), асcист Кацпер Ходына.
