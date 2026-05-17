  4. Трансфер на 60 млн. Моуриньо требует приобрести в Реал лидера Ман Сити
17 мая 2026, 21:27 |
Трансфер на 60 млн. Моуриньо требует приобрести в Реал лидера Ман Сити

Родри может летом переехать в Испанию

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Португальский специалист Жозе Моуриньо уже планирует первые трансферные приобретения во главе мадридского «Реала».

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, тренер, чье назначение на пост главного тренера «сливочных» еще не оформлено официально, потребовал от руководства клуба приобрести полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Контракт игрока с «горожанами» истекает через год. В Манчестере ведут переговоры с хавбеком о новом соглашении. Если договориться не удастся, уход футболиста летом может стать реальным сценарием. Сумма трансфера оценивается в 50-60 млн евро.

