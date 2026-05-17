Трансфер на 60 млн. Моуриньо требует приобрести в Реал лидера Ман Сити
Родри может летом переехать в Испанию
Португальский специалист Жозе Моуриньо уже планирует первые трансферные приобретения во главе мадридского «Реала».
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, тренер, чье назначение на пост главного тренера «сливочных» еще не оформлено официально, потребовал от руководства клуба приобрести полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Контракт игрока с «горожанами» истекает через год. В Манчестере ведут переговоры с хавбеком о новом соглашении. Если договориться не удастся, уход футболиста летом может стать реальным сценарием. Сумма трансфера оценивается в 50-60 млн евро.
🚨 #RealMadrid Rodri – Mourinho’s first Madrid target!— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 17, 2026
📌 José Mourinho is pushing to make Rodri his first signing in his second spell at Real Madrid.
👀 City are working on a renewal, but it’s unclear if he’ll extend or move for around €60-65M. pic.twitter.com/SIaPmc776b
