Дешам провел «секретную» беседу с Мбаппе из-за скандалов в Реале
Главный тренер сборной Франции беспокоится о состоянии футболиста
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о готовности нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе принять участие в предстоящем ЧМ-2026.
В последнее время Мбаппе фигурирует в скандалах, связанных с «Реалом» и главой «сливочных» Альваро Арбелоа. Тренер публично критикует звездного француза, а фанаты освистывают его во время матчей.
Как сообщает le10sport, Дешам был обеспокоен ситуацией вокруг лидера «Ле Бле» и решил провести с ним «секретную» беседу накануне. Сам тренер подтвердил, что звонил Килиану.
«Килиан, мы говорим о нем каждый день, хорошо это или плохо. Многие его обожают. Что касается эффективности, он остается Килианом, исключительным игроком, очень преданным сборной Франции. Я недавно разговаривал с ним по телефону. Он хорошо себя чувствует, он поправился, не волнуйся», — отметил Дешам.
ЧМ-2026 пройдет в США с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Франции сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии.
