Гарет БЭЙЛ: «Так нельзя. Неважно, Килиан Мбаппе ты или кто-то другой»

Легенда «Реала» Гарет Бэйл недоволен поведением форварда «бланкос» Килиана Мбаппе, который после игры с «Овьедо» (2:0) критиковал главного тренера Альваро Арбелоа.

«В смешанной зоне нельзя критиковать тренера, точка. Неважно, Килиан Мбаппе ты или кто-то другой. Я никогда не выставлял себя напоказ и не говорил, что не смотрел пресс-конференции тренера», – заявил валлиец.

Бэйл взял 16 трофеев за девять лет в «Реале» и не раз получал «на орехи» за пристрастие к гольфу, но никогда публично не огрызался.