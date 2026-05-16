  4. Гарет БЭЙЛ: «Так нельзя. Неважно, Килиан Мбаппе ты или кто-то другой»
16 мая 2026, 23:07
Гарет БЭЙЛ: «Так нельзя. Неважно, Килиан Мбаппе ты или кто-то другой»

Гарет Бэйл учит Килиана Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Легенда «Реала» Гарет Бэйл недоволен поведением форварда «бланкос» Килиана Мбаппе, который после игры с «Овьедо» (2:0) критиковал главного тренера Альваро Арбелоа.

«В смешанной зоне нельзя критиковать тренера, точка. Неважно, Килиан Мбаппе ты или кто-то другой. Я никогда не выставлял себя напоказ и не говорил, что не смотрел пресс-конференции тренера», – заявил валлиец.

Бэйл взял 16 трофеев за девять лет в «Реале» и не раз получал «на орехи» за пристрастие к гольфу, но никогда публично не огрызался.

Гарет Бэйл Реал Мадрид Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Sport.fr
Гарет колись підсадив мене на Тотем на 10к років,за то йому за Кейна дяка. 
