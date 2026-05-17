Атлетико – Жирона – 1:0. Каталонцы в зоне вылета. Видео гола, обзор матча

17 мая прошел поединок между мадридским «Атлетико» и «Жироной» в 37-м туре Ла Лиги.

Состоялся матч чемпионата Испании в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Хозяева одержали победу благодаря единственному голу Адемолы Лукмана на 21-й минуте.

Каталонцы пытались спастись, однако мяч не летел в сетку ворот.

В результате «Жирона» с Виктором Цыганковым проиграла (0:1) и опустилась в зону вылета.

Ла Лига. 37-й тур, 17 мая

«Атлетико» Мадрид – «Жирона» – 1:0

Гол: Лукман, 21

