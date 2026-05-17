Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Жирона – 1:0. Каталонцы в зоне вылета. Видео гола, обзор матча
Атлетико Мадрид
17.05.2026 20:00 – FT 1 : 0
Жирона
17 мая 2026, 22:14 | Обновлено 17 мая 2026, 23:12
17 мая прошел матч 37-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

17 мая прошел поединок между мадридским «Атлетико» и «Жироной» в 37-м туре Ла Лиги.

Состоялся матч чемпионата Испании в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Хозяева одержали победу благодаря единственному голу Адемолы Лукмана на 21-й минуте.

Каталонцы пытались спастись, однако мяч не летел в сетку ворот.

В результате «Жирона» с Виктором Цыганковым проиграла (0:1) и опустилась в зону вылета.

Ла Лига. 37-й тур, 17 мая

«Атлетико» Мадрид – «Жирона» – 1:0

Гол: Лукман, 21

ГОЛ! 1:0, Лукман, 21 мин.

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
Андрей Витренко
