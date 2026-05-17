17.05.2026 20:00 – FT 1 : 0
Испания17 мая 2026, 22:14 | Обновлено 17 мая 2026, 23:12
Атлетико – Жирона – 1:0. Каталонцы в зоне вылета. Видео гола, обзор матча
17 мая прошел матч 37-го тура испанской Ла Лиги
17 мая прошел поединок между мадридским «Атлетико» и «Жироной» в 37-м туре Ла Лиги.
Состоялся матч чемпионата Испании в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Хозяева одержали победу благодаря единственному голу Адемолы Лукмана на 21-й минуте.
Каталонцы пытались спастись, однако мяч не летел в сетку ворот.
В результате «Жирона» с Виктором Цыганковым проиграла (0:1) и опустилась в зону вылета.
Ла Лига. 37-й тур, 17 мая
«Атлетико» Мадрид – «Жирона» – 1:0
Гол: Лукман, 21
ГОЛ! 1:0, Лукман, 21 мин.
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
