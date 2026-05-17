Англия17 мая 2026, 19:46 |
Второй в списке. Названа оценка Ярмолюка за голевой матч АПЛ
«Брентфорд» с украинцем поделил очки с «Кристал Пэласом»
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк узнал оценку от статистического портала SofaScore за ничейный матч с «Кристал Пэлас» в 29-м туре Английской Премьер-лиги (2:2).
Ярмолюк провел на поле 89 минут и приложился к первому голу «шмелей»: именно после его навеса был забит мяч.
За свои старания Ярмолюк получил от SofaScore вторую лучшую оценку среди участников матча – 7.5.
Статус MVP матча получил вингер «Брентфорда» Данго Уаттара, оформивший дубль (8.5).
Оценки матча «Брентфорд» – «Кристал Пэлас» от SofaScore
