Второй в списке. Названа оценка Ярмолюка за голевой матч АПЛ

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк узнал оценку от статистического портала SofaScore за ничейный матч с «Кристал Пэлас» в 29-м туре Английской Премьер-лиги (2:2).

Ярмолюк провел на поле 89 минут и приложился к первому голу «шмелей»: именно после его навеса был забит мяч.

За свои старания Ярмолюк получил от SofaScore вторую лучшую оценку среди участников матча – 7.5.

Статус MVP матча получил вингер «Брентфорда» Данго Уаттара, оформивший дубль (8.5).

