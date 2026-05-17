Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги

Сейчас разница между 11 и 19 командами Ла Лиги составляет всего 4 очка. За 2 тура до конца. То есть шансы вылететь имеют аж 9 клубов. Хорошо, предположим, что 43 очка будет достаточно для сохранения прописки – тогда «лишь» 7 команд. Концовка сезона будет интересной, вполне возможно – зрелищной и с развязкой на последних секундах последнего матча… Но есть одно «но»: а вам не кажется, что равенство в таблице целой половины команд чемпионата за 2 тура до финиша обесценивает предыдущую дистанцию в 36? За 2 матча до конца как минимум треть клубов начинают с нуля. А зачем тогда мы, как зрители, следили за всем этим с августа? Получается, можно было пропускать все матчи и присоединиться к этому футбольному празднику только сейчас. Из-за чрезмерной плотности таблицы история сезона неважна. Обесценена. Забыта. И чемпионат лишается глубины. Все еще веселый и интересный – но несколько пустой.

Впрочем, покритиковать Ла Лигу мы еще успеем после завершения сезона. Сейчас сосредоточимся на матчах ее предпоследнего тура и событиях, которые могут в них произойти. Ниже – прогнозы на каждый из 10 поединков испанского уик-энда. 3 из 4 последних выпусков рубрики оказались плюсовыми.

17.05. Атлетик – Сельта, ТМ2.5, кф. 1.71

40 голов в 36 турах чемпионата забил «Атлетик», но без учета мячей в ворота клубов из зоны вылета – всего 27 в 30 матчах. То есть меньше одного за тур. И это с учетом того, что во многих матчах на поле присутствовал младший Уильямс – лидер атаки команды. А сейчас он травмирован. Единственный шанс для этого «Атлетика» претендовать на результат – играть на ноль. 4 из 5 его последних побед в чемпионате – минимальные, крайняя домашняя – аккурат 1:0. Поэтому много голов не ожидаем. Особенно учитывая тот факт, что в Бильбао команда защищается хорошо: без учета игры против «Реала» пропустила здесь 17 голов в 17 матчах чемпионата. «Сельта» играет веселее, но даже так целых 19 из 36 своих матчей в лиге в этом сезоне провела через ТМ2.5. 2 из 3 последних выездных матчей в чемпионате – вообще через ТМ1.5.

17.05. Атлетико – Жирона, ТМ3, кф. 1.66

В последнем домашнем матче чемпионата «Атлетико» не забил. В крайнем выездном отличился аж дважды – но нанес лишь 5 ударов по воротам соперника. Команда не мотивирована ни играть в футбол, ни создавать много моментов. Этот сезон для «матрасников» – сезон упущенных возможностей. Команда разбита. Никому в клубе не нужны эти последние туры. Такой коллектив не будет устраивать шоу в атаке. Просто не захочет. А «Жирона» не сможет: она забила максимум один гол в 7 из 8 последних туров чемпионата. После травмы Ваната не может найти стабильного бомбардира. Все настолько плохо, что на острие уже выходит играть Цыганков. Стуани отличился в 2 турах подряд, но из-за возраста не может проводить на поле много времени. А очки «Жироне» нужны. Не получается в атаке – приходится надежно защищаться. 3 тура подряд каталонцы пропускают максимум один гол. В ТМ3 укладываются, кстати, также уже 3 тура подряд.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

17.05. Эльче – Хетафе, ИТБ2(0.5), кф. 1.62

В последнее время «Хетафе» сильно настрадался в матчах с командами, которые заставляли его играть с мячом и атаковать. Поэтому не забил «Райо» и «Овьедо». Но вот на этой неделе получил мотивированную атаковать саму «Мальорку» – и впервые за долгое время забил трижды (3:1). То есть команда в порядке. Просто дайте ей подходящего стилистически оппонента – и она это докажет. «Эльче» именно такой: владеет мячом больше всех клубов в дивизионе, кроме «Реала» и «Барселоны». Любит атаковать позиционно. Подставляется под быстрые выпады. Поэтому лучший во второй половине таблицы по забитым, но лишь по разнице голов вне зоны вылета. «Эльче» снова нужно атаковать. «Хетафе» этим воспользуется. Дождется шанса. В первом круге он огорчил и переиграл этого соперника (1:0). Да и вообще: валенсийцы пропускали в 11 из 12 последних туров. С самой результативной командой чемпионата на ноль также не сыграют.

17.05. Леванте – Мальорка, ТБ2.5, кф. 1.8

«Хетафе» в этом сезоне ни в одном из матчей не забивал 3+… вплоть до встречи с «Мальоркой» в середине недели (3:1). Пожалуй, это самый красноречивый показатель того, насколько плохо этот аутсайдер играет в обороне. Но могу привести еще один: Мурики соревнуется с Мбаппе в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги, а команда все равно находится в зоне вылета. Потому что пропускает, пропускает и пропускает. «Мальорка» сыграла на ноль лишь в 2 из 21 последнего матча чемпионата. И даже так победила на отрезке 6 раз. Потому что атака жива. Потому что Мурики отличился. Поэтому 7 из 9 последних выездных матчей «Мальорка» сыграла через ТБ2.5. У «Леванте» похожая проблема и похожее ее решение: команда пропустила 9 голов за 3 последних тура, но в 2 крайних при этом даже победила (3:2 и 3:2). В личной встрече аутсайдеры будут атаковать, потому что ничья – плохой результат для обоих. Хотя бы один налажает в обороне. Другой сможет этим воспользоваться – и голы придут.

17.05. Овьедо – Алавес, П2, кф. 1.92

На этой неделе я предполагал, что «Овьедо» после официального вылета из Ла Лиги найдет мотивацию сыграть в хороший футбол на прощание в Мадриде… но не сыграл. 0:2 против полурезервного состава «Реала». И нет, уступать «сливочным», даже настолько кризисным, не стыдно – просто это многое говорит о мотивации команды. Она опустила руки. Смирилась со своей судьбой. Просто доигрывает сезон. А если так, то легко предположить, что будет уступать хотя бы тем, у кого мотивация гораздо выше. Вот, например, «Алавесу», который, если бы не победа в последнем туре, сейчас был бы в зоне вылета. Очки нужны как никогда. Настолько, что в середине недели команда сдержала атаку «Барселоны» (1:0). Причем каталонцы не нанесли ни одного удара в створ – топ-выступление обороны. А атака «Алавеса» стабильно на высоте: команда забивала хотя бы один гол в 10 турах подряд. Забьет. Возможно, не пропустит. Тогда победит.

17.05. Осасуна – Эспаньол, П1, кф. 2.12

Когда у нас тур в мид-уик, то клубы, которые играют два раза подряд дома, имеют преимущество. Это про «Осасуну», которая никуда не переезжала в середине недели. Поэтому у нее было немного больше отдыха. Одна дополнительная тренировка. Это стоить учитывать. Хотя, конечно, это не единственные аргументы в пользу хозяев. Есть еще один: больше, чем «Осасуна» (9), домашних побед в этом сезоне Ла Лиги одержали только клубы топ-4. На днях команда на этой арене уступила «Атлетико» (1:2), но при счете 23:5 по ударам – просто не хватило реализации. Вряд ли такое случится второй раз подряд. Точно не против «Эспаньола», который победил на неделе… но эта победа стала первой для команды за 19 туров! Самый кризисный коллектив чемпионата после Нового года. Который этой весной уже и удаления получал, и терял результат на последних минутах, и не забивал пенальти. «Осасуна» должна спокойно решить вопрос сохранения прописки победой над одним из конкурентов.

17.05. Райо Вальекано – Вильярреал, ИТМ2(1.5), кф. 1.54

В прошлом туре «Вильярреал» проиграл «Севилье» (2:3). И вроде бы обычное поражение от более мотивированного соперника… но не совсем. До того матча «субмарина» побеждала в 14 из 14 случаев клубы с 6 строчки таблицы и ниже дома в сезоне. А здесь уступила. Впервые. Тогда, когда вела 2:0. То есть потеряла мотивацию. Бросила играть. Даже дома, где с этим обычно не было проблем. А в гостях точно будут. «Вильярреал» и так победил лишь в 1 из 6 последних выездных матчей чемпионата Испании. А в 7 из 8 последних забил максимум 1 гол. То есть команда уже месяцами отбывает номер в гостях. Продолжит и сейчас. Особенно на столь тяжелом поле «Райо», где всегда плохой газон для игры в футбол. Поэтому здесь страдали в сезоне и забивали максимум гол даже «Барселона» и «Реал». В 18 домашних матчах ЛЛ «Райо» пропустил лишь 15 голов. В 7 из 8 последних – максимум один мяч. Статистически обоснованный вариант.

17.05. Реал Сосьедад – Валенсия, ТМ3, кф. 1.55

«Валенсия» входит в топ-5 худших команд Примеры по средней результативности матчей (по 2.5 мяча в среднем). В топ-3 по проценту матчей, завершившихся через ТМ2.5 (целых 61%). То есть «летучие мыши» априори скучные, но за 2 тура до конца имеют лишь +4 очка преимущества над зоной вылета – просто вынуждены стать еще более прагматичными. В Сан-Себастьян отправляются хотя бы за ничейным результатом. Шансы есть, ведь «Валенсия» не проиграла в 5 из 8 последних туров лиги, но есть и более важный факт: во всех этих случаях пропустила максимум один гол. То есть хочет очков – будет защищаться надежно. Последний матч – ничья 1:1, последняя победа – 1:0, последнее поражение – 0:2. «Валенсия» больше не играет ярко вообще. «Сосьедад» долгое время пытался, но потом выиграл Кубок Испании – и перестал. Теперь забил максимум один гол в 3 из 5 последних туров, а в 4 из 7 предыдущих сыграл через ТМ2.5. «Валенсия» втянет его в низовой сценарий, а он согласится.

17.05. Севилья – Реал Мадрид, П1, кф. 3.1

А почему бы и нет? «Реал» тонет в скандалах. Тренер уйдет. Перес недоволен. Вальверде и Чуамени дерутся. Мбаппе открыто конфликтует с наставником. Кто-то сливает информацию прессе. Арнольд плачет в раздевалке. Каррерас не вылезает из клубов. И это же только верхушка айсберга. Наверное, есть и больше. Такой «Реал» не должен побеждать соперников вообще. Ок, на неделе смог «Овьедо» (2:0) – коллектив, который уже вылетел из Ла Лиги. А «Севилья» – нет. Эта должна остаться с 43 набранными очками… Но, чтобы не рисковать, все же стоит победить еще раз. Лучше дома сейчас, чем в последнем туре в гостях. Соперник страшен по именам, но не по форме. А вот севильцы даже очень: команда на 3-матчевом вин-стрике. Дома одержала 3 победы подряд. «Севилья» – вторая в чемпионате по желтым карточкам. Это бойцы и борцы. Это команда. В отличие от нынешнего «Реала». Может перебороть.

17.05. Барселона – Бетис, ТБ3.5, кф. 1.9

«Бетис» в этом сезоне пропустил по 5 голов в матчах с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико». В разных турнирах и на разных стадионах, но факт остается фактом: команда с её смелым стилем игры просто не может надежно защищаться против лучших. И так было целый год – а теперь «Бетис» официально оформил выход в основной этап ЛЧ на новый сезон. Задача выполнена. Цель достигнута. Празднование состоялось. Каковы шансы, что после этого футболисты найдут хоть какую-то мотивацию надежно защищаться от атак «Барселоны», да еще и на чужом поле? Близкие к нулю. Поэтому «Барса» забьет столько, сколько захочет. Особенно ради рекорда: может стать первой в истории ЛЛ, кто победил в 19 из 19 домашних матчей сезона на собственном поле. Каталонцы могут забить 4+ и сами. Не получится? Поможет «Бетис». Он забивает 6 туров подряд, в 3 последних – по 2+ раза. «Барселону» в первом круге огорчил трижды. В Каталонии вряд ли сможет так же, но на гол-другой точно претендовать будет.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.