ВИДЕО. Слезы Неймара. Звездный вингер разрыдался: что случилось?

Звёздный вингер «Сантоса» Неймар эмоционально исполнил гимн Бразилии перед стартом матча с «Коритибой».

Футболист в статусе капитана команды дал волю эмоциям во время исполнения гимна.

Держа на руках маленького ребенка, Неймар вытирал слезы и тяжело дышал после пения.

Поведение нападающего можно трактовать как его желание поехать со сборной на чемпионат мира 2026. Уже на следующий день должна быть объявлена заявка Бразилии, а Неймар ранее попал в расширенный список.

