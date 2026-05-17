ВИДЕО. Слезы Неймара. Звездный вингер разрыдался: что случилось?
Звездный футболист эмоционально спел перед матчем
Звёздный вингер «Сантоса» Неймар эмоционально исполнил гимн Бразилии перед стартом матча с «Коритибой».
Футболист в статусе капитана команды дал волю эмоциям во время исполнения гимна.
Держа на руках маленького ребенка, Неймар вытирал слезы и тяжело дышал после пения.
Поведение нападающего можно трактовать как его желание поехать со сборной на чемпионат мира 2026. Уже на следующий день должна быть объявлена заявка Бразилии, а Неймар ранее попал в расширенный список.
ВИДЕО. Слезы Неймара. Звездный вингер разрыдался: что случилось?
🚨 INCREDIBLE SCENES! 😳— Polymarket FC (@PolymarketFC) May 17, 2026
Neymar Jr. crying through the Brazilian National Anthem today before a match with Santos. 🇧🇷
Carlo Ancelotti will reveal his squad for the World Cup tomorrow. 🤩
🎥 @geglobo pic.twitter.com/2IUJ8Kceo0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Да что там «Барса»: мы знаем даже то, как сыграет «Овьедо»!
Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме