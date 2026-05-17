Переход в ПСЖ был ошибкой. Сафонов разрушил мечту игрока сборной о ЧМ-2026

24-летний вратарь ПСЖ Люка Шевалье не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026 из-за россиянина Матвея Сафонова.

Француз перешел в парижский клуб летом прошлого года и не скрывал, что сделал этот выбор ради улучшения своих шансов попасть на мундиаль. Таким образом Шевалье пытался подняться в иерархии вратарей сборной. Однако в ПСЖ Люка проиграл конкуренцию за место в основе представителю страны-агрессора. К тому же в конце апреля голкипер получил травму подколенного сухожилия. В итоге он окончательно разрушил свою мечту сыграть на чемпионате мира.

Шевалье сыграл в текущем сезоне 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В 10 поединках француз отстоял «на ноль».