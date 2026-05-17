  4. Реал не включил Лунина в заявку на второй матч подряд
17 мая 2026, 18:23 | Обновлено 17 мая 2026, 18:24
Реал не включил Лунина в заявку на второй матч подряд

Украинский голкипер продолжает лечиться

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин во втором матче подряд оказался вне заявки. Перед игрой с «Овьедо» украинец подхватил вирусную инфекцию и не успел восстановиться к поединку 37-го тура чемпионата Испании против «Севильи», который стартует в 20:00.

На последней тренировке перед матчем по индивидуальной программе занимались защитники Ферлан Менди и Эдер Милитао, форвард Арда Гюлер и вингер Родриго. Их выпустят на поле только в крайнем случае, так как «Реал» уже не решает никаких задач и завершит сезон вторым.

27-летний Лунин связан с «Реалом» контрактом до 2030 года. В этом сезоне он пропустил 21 гол в 12 матчах и лишь раз отстоял на ноль.

Руслан Полищук
