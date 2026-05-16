  4. Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16 мая 2026, 08:55
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина

Тренер готовится подписать контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо все ближе к возвращению в «Реал» — стороны уже обсудили ключевые детали возможного сотрудничества.

По информации источника, между руководством мадридского клуба и Жозе Моуриньо состоялись переговоры о будущем команды. Во время встреч стороны обсудили список футболистов, которых планируют оставить в команде, а также игроков, с которыми клуб готов расстаться. Тренер вместе с руководством определил судьбу каждого игрока, в том числе и Андрея Лунина.

Кроме того, речь шла о будущих трансферных инвестициях и полномочиях самого Моуриньо в спортивных вопросах.

Сообщается, что переговоры находятся на финальном этапе, а возвращение португальского специалиста в «Реал» может состояться уже в ближайшее время.

Ох і " новини".... Давайте ще раз про пудрика, що сперму корів собі колов, чи про те як дебіла матвієнку всі " хочуть купити" за 100500 мільярдів 
я думаю що 90% часу, Жузе та керівники Реалу обговорювали долю Луніна, решта вторинно ) 
Та що там обговорив. 
Можливість першочергово вирішити долю Луніна мабуть є умовою приходу в Риал від Жозе. 
Так, це було ключове питання. Без обговорення долі Луніна Моуріньо відмовлявся обговорювати всі інші "долі"))
