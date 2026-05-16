Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Тренер готовится подписать контракт
Португальский специалист Жозе Моуриньо все ближе к возвращению в «Реал» — стороны уже обсудили ключевые детали возможного сотрудничества.
По информации источника, между руководством мадридского клуба и Жозе Моуриньо состоялись переговоры о будущем команды. Во время встреч стороны обсудили список футболистов, которых планируют оставить в команде, а также игроков, с которыми клуб готов расстаться. Тренер вместе с руководством определил судьбу каждого игрока, в том числе и Андрея Лунина.
Кроме того, речь шла о будущих трансферных инвестициях и полномочиях самого Моуриньо в спортивных вопросах.
Сообщается, что переговоры находятся на финальном этапе, а возвращение португальского специалиста в «Реал» может состояться уже в ближайшее время.
Можливість першочергово вирішити долю Луніна мабуть є умовою приходу в Риал від Жозе.