Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года

В мадридском «Реале» достигли договоренности о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера команды.

По информации испанских СМИ, португальский специалист уже согласовал условия сотрудничества с «сливочными», а официальное объявление появится после завершения сезона в Ла Лиге.

Сообщается, что «Реал» уже согласовал с Моуриньо контракт сроком на три года. Таким образом, в клубе рассчитывают на долгосрочный проект, а не на краткосрочное решение.

Презентация тренера может состояться 24 или 25 мая.

Также отмечается, что руководство мадридцев согласовало детали с агентом наставника Жорже Мендешем. Кроме того, якобы достигнута договоренность и с «Бенфикой», которую в настоящее время возглавляет Моуриньо, о досрочном прекращении сотрудничества.