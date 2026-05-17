  4. «Он просто наблюдал». Трубин получил неоднозначную оценку в Португалии
Португалия
17 мая 2026, 17:50
Украинец не спас Бенфику от пропущенного гола

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин получил неоднозначные оценки за свою игру в заключительном матче чемпионата Португалии против «Эшторила» (3:1).

Страж ворот совершил пять сейвов в течение игры, однако не смог избежать пропущенного гола. В компенсированное время нападающий соперника Пейшинью отличился с центра штрафной.

Известное издание A Bola отметило, что работы у Трубина было немного, однако достичь «сухого» завершения сезона ему так и не удалось.

«Лишь на 33-й минуте он вернулся в игру, легко отразив удар Беграуи. После этого он просто наблюдал, как мячи кружат по штрафной площадке, не чувствуя никакой реальной опасности, пока Пейшинью не раскрыл свой гений», – написал автор статьи.

На счету Трубина 43 пропущенных мяча в 50 матчах за «Бенфику» в этом сезоне. В 21 матче украинец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Андрей Плыгун Источник: A Bola
