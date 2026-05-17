  4. Бенфика останется без капитана. Отаменди решил покинуть клуб
17 мая 2026, 13:25
Бенфика останется без капитана. Отаменди решил покинуть клуб

Николас не будет продлевать контракт

Николас Отаменди

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди покинет команду по окончании контракта, который действует до 30 июня 2026 года.

38-летний аргентинский центрбек сообщил об этом Жозе Моуринью накануне игры с «Эшторилом».

Отаменди присоединился к «Бенфике» летом 2020 года. С тех пор он сыграл за лиссабонцев 281 матч, забив 18 голов и отдав 14 результативных передач.

«Орлы» завершили сезон в чемпионате Португалии без поражений, но из-за большого количества ничьих заняли третье место, не выйдя в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» Жозе Моуринью установила ряд рекордов в чемпионате Португалии.

Иван Чирко Источник: A Bola
Лучшим решением будет сделать лучшего игрока клуба капитаном. Жора наш капитан.
