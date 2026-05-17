Бенфика останется без капитана. Отаменди решил покинуть клуб

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди покинет команду по окончании контракта, который действует до 30 июня 2026 года.

38-летний аргентинский центрбек сообщил об этом Жозе Моуринью накануне игры с «Эшторилом».

Отаменди присоединился к «Бенфике» летом 2020 года. С тех пор он сыграл за лиссабонцев 281 матч, забив 18 голов и отдав 14 результативных передач.

«Орлы» завершили сезон в чемпионате Португалии без поражений, но из-за большого количества ничьих заняли третье место, не выйдя в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» Жозе Моуринью установила ряд рекордов в чемпионате Португалии.