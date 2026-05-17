Бенфика Жозе Моуриньо установила ряд рекордов в чемпионате Португалии

Бенфика под руководством Жозе Моуриньо стала первой командой в истории чемпионата Португалии, прошедшей весь сезон, состоявший из 34-х туров, без поражений.

В заключительном туре сезона 2025/26 «орлы» победили на выезде Эшторил со счетом 3:1.

Неприятным фактом для команды Трубина и Судакова является то, что отсутствие поражений не позволило Бенфике занять даже второе место в чемпионате, пропустив вперед как Порту, так и Спортинг. Впервые в истории чемпионата Португалии команда, не потерпевшая ни одного поражения, заняла третье место в чемпионате.

В общей сложности, теперь в Примейре зафиксировано 5 случаев, когда команды проходили весь сезон без поражений, и Бенфика является рекордсменом, трижды отличившись подобным достижением.

Команды, не потерпевшие ни одного поражения в чемпионате Португалии в течение одного сезона

1972/73 – Бенфика (30 матчей), стали чемпионами

1977/78 – Бенфика (30 матчей)

2010/11 – Порту (30 матчей), стали чемпионами

2012/13 – Порту (30 матчей), стали чемпионами

2025/26 – Бенфика (34 матча)

Как видим, «орлы» дважды не смогли стать чемпионами Португалии, не имея в своем пассиве ни одного поражения в сезоне.