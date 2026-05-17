Бенфика Жозе Моуриньо установила ряд рекордов в чемпионате Португалии
«Орлы» первыми не проиграли ни одной игры в 34 турах, при этом не став даже вторыми в чемпионате
Бенфика под руководством Жозе Моуриньо стала первой командой в истории чемпионата Португалии, прошедшей весь сезон, состоявший из 34-х туров, без поражений.
В заключительном туре сезона 2025/26 «орлы» победили на выезде Эшторил со счетом 3:1.
Неприятным фактом для команды Трубина и Судакова является то, что отсутствие поражений не позволило Бенфике занять даже второе место в чемпионате, пропустив вперед как Порту, так и Спортинг. Впервые в истории чемпионата Португалии команда, не потерпевшая ни одного поражения, заняла третье место в чемпионате.
В общей сложности, теперь в Примейре зафиксировано 5 случаев, когда команды проходили весь сезон без поражений, и Бенфика является рекордсменом, трижды отличившись подобным достижением.
Команды, не потерпевшие ни одного поражения в чемпионате Португалии в течение одного сезона
- 1972/73 – Бенфика (30 матчей), стали чемпионами
- 1977/78 – Бенфика (30 матчей)
- 2010/11 – Порту (30 матчей), стали чемпионами
- 2012/13 – Порту (30 матчей), стали чемпионами
- 2025/26 – Бенфика (34 матча)
Как видим, «орлы» дважды не смогли стать чемпионами Португалии, не имея в своем пассиве ни одного поражения в сезоне.
O 🦅 Benfica é a 1.ª equipa a terminar um campeonato com 34 + jornadas sem derrotas— Playmaker (@playmaker_PT) May 16, 2026
Equipas invictas num campeonato:
1972/73 Benfica (30 jogos)🏆
1977/78 Benfica (30 jogos)
2010/11 FC Porto (30 jogos)🏆
2012/13 FC Porto (30 jogos)🏆
2025/26 Benfica (34 jogos) pic.twitter.com/TELYVMaZ4M
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
