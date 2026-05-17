Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
У Алексея Хобленко вскоре истекает контракт
Как стало известно Sport.ua, капитан «Черноморца» Алексей Хобленко, отстраненный от тренировок с командой, вынужден был покинуть клубную базу в Совиньоне. 32-летний нападающий, который по возвращении в Одессу был основным игроком черно-синих во время тренерства Александра Бабича, а затем и Александра Кучера, имеет действующий контракт с «Черноморцем». Однако он подходит к концу и уже летом Хобленко станет свободным агентом.
Недавно главный тренер «моряков» Роман Григорчук заявил, что клуб не будет продлевать соглашение с этим футболистом.
Алексей Хобленко ранее уже выступал в «Черноморце». Это было в период с сезона 2015/16 до 2017/18.
В нынешнем чемпионате первой лиги он сыграл 15 матчей, в которых забил 5 мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 17 мая в 18:00, встреча пройдет на стадионе «Украина» во Львове
Известный футболист завершил карьеру