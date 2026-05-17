Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен
Англия
17 мая 2026, 16:36 |
587
2

Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен

Только чудо может повлиять на решение Пепа

17 мая 2026, 16:36 |
587
2 Comments
Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уйдет в отставку по окончании сезона, сообщает бельгийский спортивный журналист Саша Тавальери.

Инсайдер сообщает, что внутри клуба атмосфера такова, что уход 55-летнего испанского специалиста является уже решенным делом и лишь неожиданный поворот событий может спасти ситуацию. Журналист добавляет, что уход Гвардиолы открывает путь для назначения Энцо Марески на пост главного тренера «горожан».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев, включая шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По теме:
Оставил Бекхэма далеко позади. 20-й ассист Бруну Фернандеша в сезоне АПЛ
Брентфорд – Кристал Пэлас. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Фернандеш повторил рекорд. МЮ в зрелищном матче обыграл Форест
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энцо Мареска
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17 мая 2026, 07:20 17
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16 мая 2026, 23:31 11
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме

16 мая Элина переиграла Коко Гауфф в финале турнира WTA 1000 в столице Италии

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16.05.2026, 22:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 17.05.2026, 13:25
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Интрига закручивается. Ювентус выпал из топ-4, Наполи гарантировал себе ЛЧ
Футбол | 17.05.2026, 15:11
Интрига закручивается. Ювентус выпал из топ-4, Наполи гарантировал себе ЛЧ
Интрига закручивается. Ювентус выпал из топ-4, Наполи гарантировал себе ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перейдет в Бенфику.
Ответить
0
Если это правда, то Мареску справедливо уволили за переговоры с другим клубом за спиной Челси
Ответить
-1
Популярные новости
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем