Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен
Только чудо может повлиять на решение Пепа
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уйдет в отставку по окончании сезона, сообщает бельгийский спортивный журналист Саша Тавальери.
Инсайдер сообщает, что внутри клуба атмосфера такова, что уход 55-летнего испанского специалиста является уже решенным делом и лишь неожиданный поворот событий может спасти ситуацию. Журналист добавляет, что уход Гвардиолы открывает путь для назначения Энцо Марески на пост главного тренера «горожан».
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев, включая шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
🚨 BREAKING— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 17, 2026
🔵⚪️ Barring a last-minute twist, the general feeling internally at Manchester City is that Pep Guardiola will leave the club for good at the end of the season.
🇮🇹 Everything is in place to welcome Enzo Maresca. #mercato #MCI pic.twitter.com/roQTnXKBuh
