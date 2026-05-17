Ман Сити договорился с новым тренером. Он ждет решения Гвардиолы

Английский «Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с итальянским специалистом Энцо Мареской, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны согласовали контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на год, но все зависит от решения нынешнего главного тренера команды Пепа Гвардиолы.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 77 очков в 36 матчах чемпионата Англии.

Ранее «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы выиграл Кубок Англии.