Нива Тернополь оформила вылет Подолья во Вторую лигу
Поединок «Подолье» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:2
В воскресенье, 17 мая, в Хмельницком состоялся матч 28-го тура Первой лиги. «Подолье» принимало тернопольскую «Ниву».
В начале матча команды действовали осторожно, сосредоточив основное внимание на обороне.
На 34-й минуте «Подолье» осталось в меньшинстве. Александр Снижко за фол в центре поля получил вторую желтую карточку и покинул поле.
После перерыва игра оживилась. «Нива» старалась использовать численное преимущество. В свою очередь «Подолье» пыталось поймать соперника на контратаках.
И все же счет в матче открыла «Нива». На 83-й минуте Иван Паламарчук замкнул прострел с левого фланга.
В компенсированное время Максим Пежинский закрепил преимущество команды гостей.
Максим Переходько практически сразу отыграл один мяч. Но от поражения это «Подолье» не спасло. Команда потеряла все шансы подняться в зону переходных матчей.
Первая лига. 28-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье». 17 мая
«Подолье» (Хмельницкий) – «Нива» (Тернополь) – 1:2
Голы: Переходько, 90+2 – Паламарчук, 83, Пежинский, 90+1
