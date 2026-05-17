Нива Тернополь оформила вылет Подолья во Вторую лигу

Первая лига
Подолье
17.05.2026 14:00 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
17 мая 2026, 16:17 | Обновлено 17 мая 2026, 16:18
В воскресенье, 17 мая, в Хмельницком состоялся матч 28-го тура Первой лиги. «Подолье» принимало тернопольскую «Ниву».

В начале матча команды действовали осторожно, сосредоточив основное внимание на обороне.

На 34-й минуте «Подолье» осталось в меньшинстве. Александр Снижко за фол в центре поля получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После перерыва игра оживилась. «Нива» старалась использовать численное преимущество. В свою очередь «Подолье» пыталось поймать соперника на контратаках.

И все же счет в матче открыла «Нива». На 83-й минуте Иван Паламарчук замкнул прострел с левого фланга.

В компенсированное время Максим Пежинский закрепил преимущество команды гостей.

Максим Переходько практически сразу отыграл один мяч. Но от поражения это «Подолье» не спасло. Команда потеряла все шансы подняться в зону переходных матчей.

Первая лига. 28-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье». 17 мая

«Подолье» (Хмельницкий) – «Нива» (Тернополь) – 1:2

Голы: Переходько, 90+2 – Паламарчук, 83, Пежинский, 90+1

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Тернополь.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Паламарчук (Нива Тернополь).
34’
Oleksandr Snizhko (Подолье) получает красную карточку.
