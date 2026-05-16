  4. Подолье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
17.05.2026 14:00
16 мая 2026, 12:34 | Обновлено 16 мая 2026, 12:40
Подолье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 17 мая в 14:00 по Киеву

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Подолье Хмельницкий

Коллектив в очередной раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины, однако в этом году ему это удается не слишком удачно. После 27 матчей Первой лиги Украины «Подолье» имеет на счету всего 19 очков, благодаря которым находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Даже от зоны переходных игр за 3 игры до окончания сезона клуб отстает на 8 баллов.

В Кубке Украины коллектив обыграл «Скалу 1911», однако на стадии 1/16 финала с разгромным счетом 1:4 уступил петровскому «Ингульцу».

Нива Тернополь

Текущий сезон нельзя назвать успешным и для тернополян. Коллектив за год сменил уже 2 тренера, ведь результаты оставляют желать лучшего – за 27 игр Первой лиги «Нива» получила 30 зачетных пунктов, благодаря которым находится на 11-й строчке общего зачета. Столько же баллов у «Чернигов», который находится в зоне переходных матчей.

В Кубке Украины тернополяне обыграли «Реал-Фарма» и «СК Полтаву», однако в 1/8 финала со счетом 2:1 уступили черновицкой «Буковине».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами царит равновесие – каждый коллектив одержал по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Подолье» длится уже 8 матчей подряд.
  • В 8/9 предыдущих матчах «Нивы» забивала только 1 команда.
  • «Подолье» отметилось только 2 голами за 8 предыдущих матчей.

Прогноз Sport.ua: Тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
