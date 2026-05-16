В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 14:00.



Подолье Хмельницкий



Коллектив в очередной раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины, однако в этом году ему это удается не слишком удачно. После 27 матчей Первой лиги Украины «Подолье» имеет на счету всего 19 очков, благодаря которым находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Даже от зоны переходных игр за 3 игры до окончания сезона клуб отстает на 8 баллов.



В Кубке Украины коллектив обыграл «Скалу 1911», однако на стадии 1/16 финала с разгромным счетом 1:4 уступил петровскому «Ингульцу».



Нива Тернополь



Текущий сезон нельзя назвать успешным и для тернополян. Коллектив за год сменил уже 2 тренера, ведь результаты оставляют желать лучшего – за 27 игр Первой лиги «Нива» получила 30 зачетных пунктов, благодаря которым находится на 11-й строчке общего зачета. Столько же баллов у «Чернигов», который находится в зоне переходных матчей.



В Кубке Украины тернополяне обыграли «Реал-Фарма» и «СК Полтаву», однако в 1/8 финала со счетом 2:1 уступили черновицкой «Буковине».



Личные встречи



В последних 5 играх между клубами царит равновесие – каждый коллектив одержал по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

Безвыигрышная серия «Подолье» длится уже 8 матчей подряд.

В 8/9 предыдущих матчах «Нивы» забивала только 1 команда.

«Подолье» отметилось только 2 голами за 8 предыдущих матчей.

