Италия17 мая 2026, 14:59 | Обновлено 17 мая 2026, 15:14
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Дубль на счету Джанлуки Манчини
«Рома» обыграла «Лацио» в поединке 27-го тура чемпионата Италии.
Победный дубль оформил Джанлука Манчини.
«Волки» добыли победу со счетом 2:0 благодаря точным ударам Манчини. На 70-й минуте поле покинули Уэсли и Ровелла – оба получили красные карточки.
На 88-й минуте на поле вышел украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик. Для него это первый матч с 6 января.
Чемпионат Италии. 37-й тур
Рома – Лацио – 2:0
Голы: Манчини 40, 66
Удаление: Уэсли, 70 – Ровелла, 70
Тут головне, що Юве програв. І походу втратив місце в ЛЧ, пропустивши Рому далі.
хозяйка Дерби в прямом и переносном, как барса в ЭльКласико))
