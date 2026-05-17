  4. Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026 13:00 – FT 2 : 0
Лацио
17 мая 2026, 14:59 | Обновлено 17 мая 2026, 15:14
«Рома» обыграла «Лацио» в поединке 27-го тура чемпионата Италии.

Победный дубль оформил Джанлука Манчини.

«Волки» добыли победу со счетом 2:0 благодаря точным ударам Манчини. На 70-й минуте поле покинули Уэсли и Ровелла – оба получили красные карточки.

На 88-й минуте на поле вышел украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик. Для него это первый матч с 6 января.

Чемпионат Италии. 37-й тур

Рома – Лацио – 2:0

Голы: Манчини 40, 66

Удаление: Уэсли, 70 – Ровелла, 70

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тут головне, що Юве програв. І походу втратив місце в ЛЧ, пропустивши Рому далі.
хозяйка Дерби в прямом и переносном, как барса в ЭльКласико))
