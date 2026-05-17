  Рома – Лацио. Дерби Рима с Довбиком. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
17.05.2026 13:00 – перерыв 1 : 0
Лацио
Италия
Рома – Лацио. Дерби Рима с Довбиком. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 37-го тура Серии А стартует в 13:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 17 мая, состоится матч 37-гго тура чемпионат Италии между «Ромой» и «Лацио».

Поединок пройдет на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В заявку хозяев поля вернулся украинский нападающий Артем Довбик. Он начнет игру ан скамье запасных. Для него это первый матч с 6 января.

«Рома» с 67 пунктами идет на пятой позиции. «Лацио» с 51 очком – девятый.

Видеотрансляция поединка доступна на сервисе Megogo.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома), асcист Никколо Пизилли.
Даниил Кирияка Sport.ua
