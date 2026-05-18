Клуб АПЛ хочет игрока сборной Украины. Шахтер поставил точку в переговорах
Ризныка в «Лидсе» не будет
Донецкий «Шахтер» отклонил предложение английского «Лидс Юнайтед» о трансфере вратаря Дмитрия Ризныка.
По информации источника, клуб из АПЛ был готов заплатить за украинского голкипера 10 миллионов евро, однако «горняки» решили не продавать одного из своих ключевых футболистов.
В «Шахтере» считают, что Ризнык стоит значительно дороже, и не спешат расставаться с основным вратарем.
В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 22 раза сохранил свои ворота «сухими». Контракт Ризныка с донецким клубом действует до конца 2027 года.
