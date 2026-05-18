  4. Клуб АПЛ хочет игрока сборной Украины. Шахтер поставил точку в переговорах
Клуб АПЛ хочет игрока сборной Украины. Шахтер поставил точку в переговорах

Ризныка в «Лидсе» не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Донецкий «Шахтер» отклонил предложение английского «Лидс Юнайтед» о трансфере вратаря Дмитрия Ризныка.

По информации источника, клуб из АПЛ был готов заплатить за украинского голкипера 10 миллионов евро, однако «горняки» решили не продавать одного из своих ключевых футболистов.

В «Шахтере» считают, что Ризнык стоит значительно дороже, и не спешат расставаться с основным вратарем.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 22 раза сохранил свои ворота «сухими». Контракт Ризныка с донецким клубом действует до конца 2027 года.

Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Різник звісно непоганий воротар, але коли пропонують 10 млн, то це норм ціна за вже далеко не молодого воротаря. Хтось скаже ніким міняти, звісно якщо молодняк маринувати на банці, то міняти й не буде ким. Матвієнка вчасно не продали, зараз він і за дарма вже нікому не потрібен. Фарину, Козіка перспективних хлопців маринують по орендам, тоді як пішоходи Матвієнки з Бондарями грають. Ок бразильський, але ж власний молодняк з академії теж потрібно залучати, а якщо їх не залучати, то нах тоді та академія взагалі всралась?
