Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Донецкий «Шахтер» может летом подписать турецкого нападающего Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая».

Как отмечает источник, трансфер Ахмеда Кутуджу является личным желанием наставника «горняков», который хочет видеть его в команде.

В текущем сезоне Кутуджу провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2028 года.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе. Турецкий специалист заявил, что будет тренировать донецкий клуб в следующем сезоне.