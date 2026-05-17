Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 07:20 |
2049
1

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

17 мая 2026, 07:20 |
2049
1 Comments
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кутуджу

Донецкий «Шахтер» может летом подписать турецкого нападающего Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая».

Как отмечает источник, трансфер Ахмеда Кутуджу является личным желанием наставника «горняков», который хочет видеть его в команде.

В текущем сезоне Кутуджу провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2028 года.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе. Турецкий специалист заявил, что будет тренировать донецкий клуб в следующем сезоне.

По теме:
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
Красиво попрощались. Турецкий клуб одержал победу перед вылетом
Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Ахмед Кутуджу Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: A Spor
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 16 мая 2026, 17:33 3
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

Решающий поединок в столице Италии состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 8
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
Футбол | 17.05.2026, 02:31
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
За 17 матчів ну дуже потужна статистика
Ответить
+1
Популярные новости
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 2
Бокс
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем