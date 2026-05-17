Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу
Донецкий «Шахтер» может летом подписать турецкого нападающего Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая».
Как отмечает источник, трансфер Ахмеда Кутуджу является личным желанием наставника «горняков», который хочет видеть его в команде.
В текущем сезоне Кутуджу провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2028 года.
Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе. Турецкий специалист заявил, что будет тренировать донецкий клуб в следующем сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий поединок в столице Италии состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву
Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»