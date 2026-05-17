ГАУФФ – Свитолиной: «Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 4) прокомментировала поражение от Элины Свитолиной (WTA 10) в финале турнира WTA 1000 в Риме.

«Во-первых, хочу поздравить Элину. Между нами снова была тяжелая битва, и на этот раз я снова оказалась по другую сторону. Но надеюсь, что однажды смогу это изменить. Ты провела невероятный турнир. Было много длинных матчей против сильных соперниц, так что поздравляю тебя и твою команду. Вы всегда очень приятные как на корте, так и вне его. Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос. Это было бы здорово.

Дальше хочу поблагодарить Бога и моего Господа и Спасителя Иисуса Христа за то, что он всегда меня оберегает и является для меня источником спокойствия. Также хочу поблагодарить свою команду. Извините, что сегодня в некоторых моментах я не смогла сыграть чуть лучше, но это были замечательные две недели вместе с вами. Я точно чувствую хороший импульс перед Ролан Гаррос. Из этого матча будет вынесено много уроков, но мы двигаемся дальше, и я очень ценю вас.

Хочу поблагодарить маму, которая здесь, папу, который сейчас дома, и всю мою семью за поддержку. Также спасибо всем детям, которые подают мячи, судьям, волонтерам, персоналу и работникам раздевалок – всем, кто делает этот турнир возможным и максимально облегчает нам, игрокам, выход на корт. Я ценю каждого – и тех, кого вижу, и тех, кого не вижу.

И еще хочу поблагодарить вас, болельщики. Я знаю, что было холодно, шел дождь, уже поздно. Я готова идти спать – думаю, вы тоже. Так что большое вам спасибо», – сказала Гауфф.