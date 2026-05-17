Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ГАУФФ – Свитолиной: «Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос»
WTA
17 мая 2026, 10:15 |
548
0

ГАУФФ – Свитолиной: «Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос»

Американская теннисистка поздравила Элину с победой

17 мая 2026, 10:15 |
548
0
ГАУФФ – Свитолиной: «Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 4) прокомментировала поражение от Элины Свитолиной (WTA 10) в финале турнира WTA 1000 в Риме.

«Во-первых, хочу поздравить Элину. Между нами снова была тяжелая битва, и на этот раз я снова оказалась по другую сторону. Но надеюсь, что однажды смогу это изменить. Ты провела невероятный турнир. Было много длинных матчей против сильных соперниц, так что поздравляю тебя и твою команду. Вы всегда очень приятные как на корте, так и вне его. Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос. Это было бы здорово.

Дальше хочу поблагодарить Бога и моего Господа и Спасителя Иисуса Христа за то, что он всегда меня оберегает и является для меня источником спокойствия. Также хочу поблагодарить свою команду. Извините, что сегодня в некоторых моментах я не смогла сыграть чуть лучше, но это были замечательные две недели вместе с вами. Я точно чувствую хороший импульс перед Ролан Гаррос. Из этого матча будет вынесено много уроков, но мы двигаемся дальше, и я очень ценю вас.

Хочу поблагодарить маму, которая здесь, папу, который сейчас дома, и всю мою семью за поддержку. Также спасибо всем детям, которые подают мячи, судьям, волонтерам, персоналу и работникам раздевалок – всем, кто делает этот турнир возможным и максимально облегчает нам, игрокам, выход на корт. Я ценю каждого – и тех, кого вижу, и тех, кого не вижу.

И еще хочу поблагодарить вас, болельщики. Я знаю, что было холодно, шел дождь, уже поздно. Я готова идти спать – думаю, вы тоже. Так что большое вам спасибо», – сказала Гауфф.

По теме:
Легендарная Эли. Триумфальный Рим: Свитолина выиграла 20-й титул в карьере
СВИТОЛИНА: Спасибо украинцам за поддержку и ночные просмотры из бомбоубежищ
ВИДЕО. Летающая ракетка. Эмоции Свитолиной после трофея WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина Коко Гауфф WTA Рим
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сказал да! Назван следующий тренер Челси
Футбол | 17 мая 2026, 09:14 8
Он сказал да! Назван следующий тренер Челси
Он сказал да! Назван следующий тренер Челси

Команду возглавит Хаби Алонсо

В шаге от Золотого Мастерса. Определена финальная пара ATP 1000 в Риме
Теннис | 16 мая 2026, 18:20 2
В шаге от Золотого Мастерса. Определена финальная пара ATP 1000 в Риме
В шаге от Золотого Мастерса. Определена финальная пара ATP 1000 в Риме

Янник Синнер и Каспер Рууд поборятся за трофей в столице Италии

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17.05.2026, 07:38
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16.05.2026, 22:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 172
Теннис
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 12
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47
Бокс
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем