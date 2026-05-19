Свитолина побила исторический рекорд Серены Уильямс
Украинка триумфовала на турнире в Риме
Элина Свитолина стала самой возрастной теннисисткой в истории, которой удалось на одном турнире победить трех соперниц из топ-5 мирового рейтинга. В столице Италии Свитолина одолела Елену Рыбакину, Игу Свентек и Коко Гауфф.
На момент финала возраст украинки составил 31 год и 235 дней. Таким образом она превзошла рекорд легендарной Серены Уильямс, которая установила предыдущее достижение в 2013 году в Майами.
Помимо юбилейного 20-го титула WTA в карьере, Свитолина получила солидные призовые – более 1 миллиона и 55 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команде будет ряд дебютантов
Известный специалист был уверен, что главным тренером назначат украинца