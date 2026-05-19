  4. Свитолина побила исторический рекорд Серены Уильямс
19 мая 2026, 09:15
Элина Свитолина

Элина Свитолина стала самой возрастной теннисисткой в истории, которой удалось на одном турнире победить трех соперниц из топ-5 мирового рейтинга. В столице Италии Свитолина одолела Елену Рыбакину, Игу Свентек и Коко Гауфф.

На момент финала возраст украинки составил 31 год и 235 дней. Таким образом она превзошла рекорд легендарной Серены Уильямс, которая установила предыдущее достижение в 2013 году в Майами.

Помимо юбилейного 20-го титула WTA в карьере, Свитолина получила солидные призовые – более 1 миллиона и 55 тысяч евро.

Ига Свёнтек Коко Гауфф Елена Рыбакина Элина Свитолина Серена Уильямс
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
