Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16 мая Элина переиграла Коко Гауфф в финале турнира WTA 1000 в столице Италии
16 мая украинка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме (Италия), переиграв в финале четвертую ракетку мира Коко Гауфф.
За выигранный титул в итальянской столице Свитолина получила чек на €1 05 5285. Гауфф заработала € 549 335.
Помимо Элины, Украину в одиночном разряде Рима также представили Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Олейникова добралась до стадии 1/16 финала. Призовые Александры составили €46 080.
Калинина сумела пройти квалификацию и выиграть один матч в основной сетке. Ангелина заработала €25 515.
Ястремская и Стародубцева потерпели поражения в первом круге основы. Даяна и Юлия получили чеки размером в €15 815.
Снигур стартовала в отборе и не сумела выйти в основную сетку, проиграв в финале квалификации. Дарья заработала €12 045.
В парном разряде тысячника в Риме из украинок сыграли сестры Киченок Людмила (вместе с Дезире Кравчик) и Надежда (вместе с Макото Ниномией). Людмила и Дезире проиграли в первом раунде, получив по €7 680, а Надежда и Макото завершили выступления во втором круге – украинка и японка заработали по €14 005.
