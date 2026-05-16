Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме

16 мая украинка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме (Италия), переиграв в финале четвертую ракетку мира Коко Гауфф.

За выигранный титул в итальянской столице Свитолина получила чек на €1 05 5285. Гауфф заработала € 549 335.

Помимо Элины, Украину в одиночном разряде Рима также представили Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Олейникова добралась до стадии 1/16 финала. Призовые Александры составили €46 080.

Калинина сумела пройти квалификацию и выиграть один матч в основной сетке. Ангелина заработала €25 515.

Ястремская и Стародубцева потерпели поражения в первом круге основы. Даяна и Юлия получили чеки размером в €15 815.

Снигур стартовала в отборе и не сумела выйти в основную сетку, проиграв в финале квалификации. Дарья заработала €12 045.

В парном разряде тысячника в Риме из украинок сыграли сестры Киченок Людмила (вместе с Дезире Кравчик) и Надежда (вместе с Макото Ниномией). Людмила и Дезире проиграли в первом раунде, получив по €7 680, а Надежда и Макото завершили выступления во втором круге – украинка и японка заработали по €14 005.