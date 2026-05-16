Источник: Трубин, вероятно, сыграет свой последний матч за Бенфику
Украинский вратарь летом должен сменить клуб
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом, вероятно, сменит клубную прописку. Об этом сообщает Twitter-паблик Coluna Vermelha.
Контракт 24-летнего голкипера с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2027/28, и переговоров по его продлению не было. Источник отмечает, что летом украинец будет доступен для продажи и кто-то обязательно захочет его купить.
В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 49 матчей, в которых пропустил 42 гола. Рыночная трансферная стоимость Анатолия составляет 25 миллионов евро.
Сообщалось, что Трубин попал в громкий скандал в Португалии.
Jogadores que muito provavelmente estarão hoje pela última vez num jogo do Benfica:— Coluna Vermelha (@CurtaVermelha) May 16, 2026
- Anatoliy Trubin
Não vou perder muito tempo. Acho que o Trubin é melhor do que alguns Benfiquistas acham, mas também é visível que seria de esperar que evoluísse mais do que evoluiu. Termina… pic.twitter.com/nvE16xGBf3
