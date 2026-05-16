Источник: Трубин, вероятно, сыграет свой последний матч за Бенфику

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом, вероятно, сменит клубную прописку. Об этом сообщает Twitter-паблик Coluna Vermelha.

Контракт 24-летнего голкипера с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2027/28, и переговоров по его продлению не было. Источник отмечает, что летом украинец будет доступен для продажи и кто-то обязательно захочет его купить.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 49 матчей, в которых пропустил 42 гола. Рыночная трансферная стоимость Анатолия составляет 25 миллионов евро.

Сообщалось, что Трубин попал в громкий скандал в Португалии.