  4. Озвучена причина, почему Туран может покинуть Шахтер
ФК Шахтер. Арда Туран

Легенда «Шахтера» Александр Сопко поделился мыслями о будущем наставника «горняков» Арды Турана.

– Все-таки сейчас уже много разговоров о том, что Туран уже в списке европейских топ-клубов и может уйти в ближайшем будущем. Вы считаете, что он уже созрел для работы в европейских чемпионатах или все-таки он еще не до конца реализовал себя в «Шахтере»?

– Ну, у каждого человека есть свои привязанности, свои любимые игрушки, какое-то увлечение. И у него — есть масса других увлечений, игрушек, а он привязан к этим. Возможно, это его детище. И расстаться с ним просто так на полпути уже нужно либо быть таким бездушным, не сентиментальным, таким, очень прагматичным, чтобы пойти за каким-то другим вызовом. Или предложение должно быть настолько интересным, но от крупных клубов, а там риск, риск быстро провалиться, и потом уже сложно снова входить во второй раз в одну реку. Поэтому, мне кажется, здесь еще ему самому интересно. Команда только-только нашла то, что он хочет, то, что он строил. Это, наконец, заработало. И как-то отказаться от этого — как по мне, так это как-то рискованно и иногда бывает жалко просто проделанной работы. Ты куда-то уходишь в неизвестность, да? Пока там обещания, пока там голые поля, пока там только перспективы.

А ты ещё не знаешь, что тебя ждёт завтра, послезавтра или через месяц. Поэтому здесь ему, конечно, нужно всё взвесить. Единственное, что может подтолкнуть его к такому решению, — это ситуация в стране. Отсутствие нормального тренировочного процесса. Усталость от такого чемпионата, от того, что футболистам половину времени, которое отводится на тренировки, на восстановление, на отдых, на семью, на детей, приходится тратить, находясь в дороге.

Поэтому посмотрим, каким будет его выбор. Но на такой пирог, который сейчас готовится в «Шахтере», на этот проект — я думаю, можно найти тренера. С удовольствием, наверное, многие бы сюда пришли поработать.

Арда Туран Александр Сопко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
