  4. ВИДЕО. Шакира перехитрила Инфантино и Кака
16 мая 2026, 22:20 | Обновлено 16 мая 2026, 22:39
ВИДЕО. Шакира перехитрила Инфантино и Кака

Шакира представила новую песню чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакира

Всемирноизвестная певица Шакира представила официальную песню чемпионата мира. На презентации трека на сцену также вышли глава ФИФА Джанни Инфантино, обладатель «Золотого мяча» бразилец Кака и Хью Эванс, руководитель организации Global Citizen.

Представители этого квартета позировали с футболками со своими фамилиями и числом 2026. Шакира предложила мужчинам показать всем обратную сторону формы, а сама снова перевернула футболку, чтобы ее имя было единственным.

Ранее гимном чемпионатов мира были другие хиты Шакиры – Вака Вака в 2010-м, Ла-ла-ла – в 2014-м и Даи-даи в 2026 году.

