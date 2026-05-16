ВИДЕО. Шакира перехитрила Инфантино и Кака
Шакира представила новую песню чемпионата мира
Всемирноизвестная певица Шакира представила официальную песню чемпионата мира. На презентации трека на сцену также вышли глава ФИФА Джанни Инфантино, обладатель «Золотого мяча» бразилец Кака и Хью Эванс, руководитель организации Global Citizen.
Представители этого квартета позировали с футболками со своими фамилиями и числом 2026. Шакира предложила мужчинам показать всем обратную сторону формы, а сама снова перевернула футболку, чтобы ее имя было единственным.
Ранее гимном чемпионатов мира были другие хиты Шакиры – Вака Вака в 2010-м, Ла-ла-ла – в 2014-м и Даи-даи в 2026 году.
