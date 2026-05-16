ВИДЕО. Шакира возвращается. ФИФА объявила официальный гимн ЧМ-2026

ФИФА официально представила песню чемпионата мира 2026 года. Колумбийская певица Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy выпустили совместный трек «Dai Dai».

В заявлении ФИФА говорится, что песня объединяет «энергию футбола, культуры и единства».

Еще в мае Шакира намекнула на релиз, опубликовав тизер композиции с подписью:

«Со стадиона «Маракана» – вот «Dai Dai», официальная песня чемпионата мира 2026».

ФИФА также сообщила, что доходы от трека направят в образовательный фонд FIFA Global Citizen Education Fund.

Кроме того, организация подтвердила, что финал ЧМ-2026 в Нью-Джерси 19 июля будет сопровождаться масштабным шоу с участием Мадонны, Шакиры и группы BTS.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.