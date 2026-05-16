Бенфика объявила состав на последний матч лиги. Что с Судаковым и Трубиным?

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо определил стартовый состав команды на матч 34-го тура чемпионата Португалии.

Соперником «орлов» станет клуб «Эшторил». Место встречи – «Эштадиу Антониу Коимбра да Мота».

Опытный тренер включил украинца Анатолия Трубина в стартовый состав на позицию основного вратаря. А вот Георгий Судаков вновь был проигнорирован.

Согласно последним слухам, этот матч станет последним для Жозе в «Бенфике», поскольку его ждет «Реал» Мадрид.

Матч чемпионата Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени.

Состав «Бенфики» на матч с «Эшторилом»