Бенфика объявила состав на последний матч лиги. Что с Судаковым и Трубиным?
Соперником «орлов» станет «Эшторил»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо определил стартовый состав команды на матч 34-го тура чемпионата Португалии.
Соперником «орлов» станет клуб «Эшторил». Место встречи – «Эштадиу Антониу Коимбра да Мота».
Опытный тренер включил украинца Анатолия Трубина в стартовый состав на позицию основного вратаря. А вот Георгий Судаков вновь был проигнорирован.
Согласно последним слухам, этот матч станет последним для Жозе в «Бенфике», поскольку его ждет «Реал» Мадрид.
Матч чемпионата Португалии начнется в 22:30 по киевскому времени.
Состав «Бенфики» на матч с «Эшторилом»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву
Шотландские страсти