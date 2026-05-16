КЕЙН: «Теперь нам просто нужно насладиться празднованием»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после победы над «Кельном» (5:1) прокомментировал второй подряд чемпионский титул в Бундеслиге.

«Это был великолепный финал сезона Бундеслиги. Снова очень хорошая игра от нас с большим количеством голов. Теперь нам просто нужно насладиться празднованием, ведь сезон длинный и тяжелый. Завершить его таким образом – это, конечно, идеальный вариант.

У нас многое складывается. Именно это и определяет нас как команду. Мы всегда хотим играть вперед, высоко прессинговать, быстро возвращать мяч и забивать как можно больше голов. Это идет от ментальности и от того, как мы тренируемся.

Независимо от того, против кого мы играем или какая ситуация на поле – мы всегда хотим действовать одинаково. И сегодня мы снова это показали».