  4. КЕЙН: «Теперь нам просто нужно насладиться празднованием»
16 мая 2026, 21:28 |
КЕЙН: «Теперь нам просто нужно насладиться празднованием»

«Бавария» получила чемпионский титул после победы над «Кельном»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после победы над «Кельном» (5:1) прокомментировал второй подряд чемпионский титул в Бундеслиге.

«Это был великолепный финал сезона Бундеслиги. Снова очень хорошая игра от нас с большим количеством голов. Теперь нам просто нужно насладиться празднованием, ведь сезон длинный и тяжелый. Завершить его таким образом – это, конечно, идеальный вариант.

У нас многое складывается. Именно это и определяет нас как команду. Мы всегда хотим играть вперед, высоко прессинговать, быстро возвращать мяч и забивать как можно больше голов. Это идет от ментальности и от того, как мы тренируемся.

Независимо от того, против кого мы играем или какая ситуация на поле – мы всегда хотим действовать одинаково. И сегодня мы снова это показали».

Ранее сообщалось, что Кейн повторил свой лучший сезон по количеству голов в национальных чемпионатах.

Иван Чирко Источник: ФК Бавария
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии

Завершен первый игровой день на чемпионате мира

Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Просто красавець.
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
