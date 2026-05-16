  4. Кейн повторил лучший сезон по количеству голов в национальных чемпионатах
Германия
16 мая 2026, 20:12 | Обновлено 16 мая 2026, 20:31
Кейн повторил лучший сезон по количеству голов в национальных чемпионатах

Вспомним топ-10 сезонов форварда с наибольшим количеством забитых мячей в национальных чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн повторил свой личный рекорд по количеству забитых мячей в одном сезоне в национальных чемпионатах.

После хет-трика в ворота Кельна в 34-м туре Бундеслиги в активе англичанина стало 36 забитых мячей в сезоне 2025/26.

Такое же количество голов Кейн забил в сезоне 2023/24 в составе Баварии.

Вспомним топ-10 сезонов Гарри Кейна с самым большим количеством забитых мячей в национальных чемпионатах.

Топ-10 сезонов Гарри Кейна с наибольшим количеством забитых мячей в национальных чемпионатах

  • 36 – 2025/26 (Бундеслига, Бавария)
  • 36 – 2023/24 (Бундеслига, Бавария)
  • 30 – 2022/23 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
  • 30 – 2017/18 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
  • 29 – 2016/17 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
  • 26 – 2025/26 (Бундеслига, Бавария)
  • 25 – 2015/16 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
  • 23 – 2020/21 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
  • 21 – 2014/15 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
  • 18 – 2019/20 (АПЛ, Тоттенхэм Хотспур)
